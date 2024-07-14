Трамп вирішив не міняти графік після замаху і прямує на з'їзд республіканців

Трамп заявив, що він збирається у неділю в Мілуокі, штат Вісконсин, як і було заплановано. До цього збирався відкласти поїздку через замах

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Кандидат в президенти США Дональд Трамп після скоєного на нього замаху заявив, що він збирається у неділю в Мілуокі, штат Вісконсин, як і було заплановано. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає CNN.

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Спочатку Трамп розглядав можливість відкласти свою поїздку після замаху, проте тепер оголосив, що його графік залишається незмінним.

"Ґрунтуючись на вчорашніх жахливих подіях, я збирався відкласти свою поїздку до Вісконсина та національний з’їзд Республіканської партії на два дні, але щойно вирішив, що я не можу дозволити "стрілку" або потенційному вбивці змусити змінити розклад або щось інше", – написав він.

Ввечері 14 липня президент США Джо Байден повідомив, що дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Трампа. Директору Секретної служби також доручено перевірити заходи безпеки на майбутньому з'їзді республіканців.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден заявив, що молиться за Трампа, і закликав націю об’єднатися, аби засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські і світові лідери.

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