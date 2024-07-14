Трамп решил не менять график после покушения и направляется на съезд республиканцев

Трамп заявил, что он собирается в воскресенье в Милуоки, штат Висконсин, как и было запланировано. До этого собирался отложить поездку из-за покушения

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после совершенного покушения заявил, что он собирается в воскресенье в Милуоки, штат Висконсин, как и было запланировано. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает CNN.

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Первоначально Трамп рассматривал возможность отложить свою поездку после покушения, однако теперь объявил, что его график остается неизменным.

"Основываясь на вчерашних ужасных событиях, я собирался отложить свою поездку в Висконсин и национальный съезд Республиканской партии на два дня, но только что решил, что я не могу позволить "стрелку" или потенциальному убийце заставить изменить расписание или что-то другое", – написал он.

Вечером 14 июля президент США Джо Байден сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. Директору Секретной службы также поручено проверить меры безопасности на предстоящем съезде республиканцев.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден заявил, что молится за Трампа, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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