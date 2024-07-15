Официально: Трамп стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии
Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Соответствующее решение было принято на съезде Республиканской партии, передает CNN.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Трамп набрал достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от политсилы, а делегация из Флориды поставила его на первое место.
Ранее Трамп заявил, что избрал сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты. Он голосовал против пакета помощи Украине более чем на $60 млрд в Сенате и говорил, что остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".
- 13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.
- 14 июля Байден сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. Директору Секретной службы также поручено проверить меры безопасности на съезде республиканцев.
- Трамп после покушения решил не менять график и отправился в штат Висконсин на съезд республиканцев, как и было запланировано.
Читайте также: Окровавленное лицо, кулак вверх. Как покушение на Трампа повлияет на выборы в США