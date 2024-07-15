Официально: Трамп стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Также Трамп определился с кандидатом в вице-президенты – это сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, противник военной помощи Украине

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Соответствующее решение было принято на съезде Республиканской партии, передает CNN.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Трамп набрал достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от политсилы, а делегация из Флориды поставила его на первое место.

Ранее Трамп заявил, что избрал сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты. Он голосовал против пакета помощи Украине более чем на $60 млрд в Сенате и говорил, что остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

14 июля Байден сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. Директору Секретной службы также поручено проверить меры безопасности на съезде республиканцев.

Трамп после покушения решил не менять график и отправился в штат Висконсин на съезд республиканцев, как и было запланировано.

Читайте также: Окровавленное лицо, кулак вверх. Как покушение на Трампа повлияет на выборы в США