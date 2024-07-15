Зеленський про ймовірний прихід Трампа до влади у США: Я цього не боюсь

Зеленський акцентував, що якщо Трамп стане президентом — Україна працюватиме з ним

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема й з Дональдом Трампом та Республіканською партією у разі її приходу до влади. Про це він розповів під час пресконференції із журналістами.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зеленський акцентував, що якщо Трамп стане президентом — Україна буде працювати з ним.

"Я цього не боюсь", – підкреслив він.

Також Зеленський зауважив, що серед республіканців є різні позиції, зокрема й "більш праві, радикальні".

Читайте також: Meta зняла обмеження з Трампа у соцмережах. Каже, що він має бути рівним з Байденом

4 травня 2024 року The Telegraph з посиланням на співрозмовників писало, що у разі перемоги на виборах Трамп розгляне плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

11 липня Politico з посиланням на проінформовані джерела писало, що Трамп у разі переобрання розглядає можливість скорочення обміну розвідувальною інформацією з членами НАТО в Європі.

12 липня Трамп зустрівся з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Той заявив: "Ми обговорювали способи досягнення миру. Хороша новина дня: він [Трамп] розв’яже цю проблему".

Читайте також: Закривавлене лице, кулак вгору. Як замах на Трампа вплине на вибори у США