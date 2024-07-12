Орбан обговорив з Трампом мир в Україні: Він розв’яже цю проблему
11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, вони обговорили можливості досягнення миру в Україні. Про це угорський прем’єр повідомив у своєму акаунті в соціальній мережі X (Twitter).
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Орбан назвав зустріч, яка відбулась в будинку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, "мирною місією 5.0".
"Ми обговорювали способи досягнення миру. Хороша новина дня: він розв’яже цю проблему", – написав Орбан після перемовин, не уточнивши деталей.
- 23 березня 2023 року Дональд Трамп обіцяв "припинити війну в Україні за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.
- У травні 2024 року він заявляв, що бомбив би Москву, якби вона напала на Україну за його президентства.
- 25 червня двоє радників Трампа представили план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп у разі переобрання може зупинити постачання військової допомоги Києву, якщо він відмовиться від переговорів. Натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.
- 4 липня Зеленський заявив, що Трамп має озвучити своє бачення завершення війни і потенційно готовий зустрітися з ним.
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