Орбан обсудил с Трампом мир в Украине: Он решит эту проблему
11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, они обсудили возможности достижения мира в Украине. Об этом венгерский премьер сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).
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Орбан назвал встречу, состоявшуюся в доме Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, "мирной миссией 5.0".
"Мы обсуждали способы достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему", – написал Орбан после переговоров, не уточнив деталей.
- 23 марта 2023 года Дональд Трамп обещал "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.
- В мае 2024 года он заявлял, что бомбил бы Москву, если бы она напала на Украину при его президентстве.
- 25 июня два советника Трампа представили план прекращения войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп в случае переизбрания может остановить поставки военной помощи Киеву, если он откажется от переговоров. Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины.
- 4 июля Зеленский заявил, что Трамп должен озвучить свое видение завершения войны и потенциально готов встретиться с ним.
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