Зеленский о вероятном приходе Трампа к власти в США: Я этого не боюсь

Зеленский акцентировал, что если Трамп станет президентом – Украина будет работать с ним

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский готов сотрудничать с любой политической силой в США, в том числе с Дональдом Трампом и Республиканской партией в случае ее прихода к власти. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с журналистами.

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Зеленский акцентировал, что если Трамп станет президентом – Украина будет работать с ним.

"Я этого не боюсь", – подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что среди республиканцев есть разные позиции, в том числе и "более правые, радикальные".

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4 мая 2024 года The Telegraph со ссылкой на собеседников писало, что в случае победы на выборах Трамп рассмотрит планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

11 июля Politico со ссылкой на проинформированные источники писало, что Трамп в случае переизбрания рассматривает возможность сокращения обмена разведывательной информацией с членами НАТО в Европе.

12 июля Трамп встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном. Он заявил: "Мы обсуждали способы достижения мира. Хорошая новость дня: он [Трамп] решит эту проблему".

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