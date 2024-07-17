Трамп: Ми з Путіним дуже добре порозумілися, тоді війна не загрожувала
Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: EPA)

Кандидат в американські президенти Дональд Трамп заявив, що "дуже добре" порозумівся з російським диктатором Володимиром Путіним під час своєї каденції. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Bloomberg.

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"Ми з Путіним дуже добре порозумілися в наших стосунках. Нам ніколи не загрожувала війна", – заявив Трамп.

За його словами, російський диктатор ніколи б не вдерся до України за його правління. 

Політик стверджує, що сказав Путіну: "Ніколи, ніколи не йдіть в Україну".

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