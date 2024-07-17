Трамп: Ми з Путіним дуже добре порозумілися, тоді війна не загрожувала
Кандидат в американські президенти Дональд Трамп заявив, що "дуже добре" порозумівся з російським диктатором Володимиром Путіним під час своєї каденції. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Bloomberg.
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"Ми з Путіним дуже добре порозумілися в наших стосунках. Нам ніколи не загрожувала війна", – заявив Трамп.
За його словами, російський диктатор ніколи б не вдерся до України за його правління.
Політик стверджує, що сказав Путіну: "Ніколи, ніколи не йдіть в Україну".
- Востаннє Путін та Трамп бачилися у Гельсінкі на двосторонньому саміті у 2018 році. До радикальних змін у взаємовідносинах двох держав зустріч не призвела.
- 15 липня 2024 року Трамп обрав кандидата у віцепрезиденти – це сенатор від Огайо Джей Ді Венс, який є противником військової допомоги Україні.
- 16 липня Трамп зустрівся з експрем'єром Британії Джонсоном: останній не сумнівається, що кандидат у президенти США "буде сильним і рішучим" у підтримці України та захисті демократії.
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