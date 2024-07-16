Борис Джонсон зустрівся з Трампом після замаху: говорили про Україну

Експрем'єр Британії не сумнівається, що Трамп "буде сильним і рішучим" у підтримці України та захисті демократії

Фото: X / Boris Johnson

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом після замаху на останнього: політики обговорили Україну. Про це експрем'єр написав у X (колишній Twitter).

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"Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", – заявив експрем'єр.

Утім, 15 липня Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який є противником військової допомоги Україні. Раніше того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема й з Трампом та Республіканською партією у разі її приходу до влади.

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Також Джонсон написав, що Трамп "перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя".

Експрем'єр опублікував у дописі їхнє спільне фото: видно, що у Трампа пов'язка на вусі, у яке влучив нападник під час замаху:

Фото: X / Boris Johnson

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

14 липня Байден повідомив, що дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Трампа. Директору Секретної служби також доручено перевірити заходи безпеки на з'їзді республіканців.

Трамп після скоєного на нього замаху вирішив не змінювати графік і вирушив у штат Вісконсин на з'їзд республіканців, як і було заплановано.

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