Борис Джонсон зустрівся з Трампом після замаху: говорили про Україну
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом після замаху на останнього: політики обговорили Україну. Про це експрем'єр написав у X (колишній Twitter).
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"Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", – заявив експрем'єр.
Утім, 15 липня Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який є противником військової допомоги Україні. Раніше того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема й з Трампом та Республіканською партією у разі її приходу до влади.
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Також Джонсон написав, що Трамп "перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя".
Експрем'єр опублікував у дописі їхнє спільне фото: видно, що у Трампа пов'язка на вусі, у яке влучив нападник під час замаху:
- 13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.
- 14 липня Байден повідомив, що дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Трампа. Директору Секретної служби також доручено перевірити заходи безпеки на з'їзді республіканців.
- Трамп після скоєного на нього замаху вирішив не змінювати графік і вирушив у штат Вісконсин на з'їзд республіканців, як і було заплановано.
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