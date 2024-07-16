Борис Джонсон встретился с Трампом после покушения: говорили об Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом после покушения на последнего: политики обсудили Украину. Об этом экс-премьер написал в X (бывший Twitter).
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"Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", – заявил экс-премьер.
Впрочем, 15 июля Трамп избрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Огайо Джей Ди Венса, противника военной помощи Украине. Ранее в тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что готов сотрудничать с любой политической силой в США, в том числе с Трампом и Республиканской партией в случае ее прихода к власти.
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Также Джонсон написал, что Трамп "находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь".
Экс-премьер опубликовал в сообщении их общее фото: видно, что у Трампа повязка на ухе, в которое попал нападавший во время покушения:
- 13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.
- 14 июля Байден сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. Директору Секретной службы также поручено проверить меры безопасности на съезде республиканцев.
- Трамп после совершенного покушения решил не менять график и отправился в штат Висконсин на съезд республиканцев, как и было запланировано.
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