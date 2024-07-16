Борис Джонсон встретился с Трампом после покушения: говорили об Украине

Экс-премьер Британии не сомневается, что Трамп "будет сильным и решительным" в поддержке Украины и защите демократии

Фото: X/Boris Johnson

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом после покушения на последнего: политики обсудили Украину. Об этом экс-премьер написал в X (бывший Twitter).

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"Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", – заявил экс-премьер.

Впрочем, 15 июля Трамп избрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Огайо Джей Ди Венса, противника военной помощи Украине. Ранее в тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что готов сотрудничать с любой политической силой в США, в том числе с Трампом и Республиканской партией в случае ее прихода к власти.

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Также Джонсон написал, что Трамп "находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь".

Экс-премьер опубликовал в сообщении их общее фото: видно, что у Трампа повязка на ухе, в которое попал нападавший во время покушения:

Фото: X / Boris Johnson

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

14 июля Байден сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. Директору Секретной службы также поручено проверить меры безопасности на съезде республиканцев.

Трамп после совершенного покушения решил не менять график и отправился в штат Висконсин на съезд республиканцев, как и было запланировано.

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