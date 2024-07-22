Білий дім: Байден не планує достроково складати повноваження президента

Речник Білого дому зазначив, що Байден хоче забезпечити ще більше історичних результатів для американського народу

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Чинний президент США Джо Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах. Про це повідомив речник Білого дому Ендрю Бейтс, цитує агентство CNN.

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Він заявив, що Байден успадкував від попередника "економіку у вільному падінні, зростання показників насильницьких злочинів та підірвані альянси". Водночас за словами Бейтса, глава держави зумів забезпечити велике економічне зростання та найнижчий рівень злочинності за майже 50 років, а також розширити НАТО.

"Він планує завершити свій термін на посаді й забезпечити ще більше історичних результатів для американського народу", – наголосив речник Білого дому.

Зокрема, Байден планує зосередитися на зниженні витрат, створенні робочих місць та захисті соціального забезпечення. Крім того, він продовжить боротися за захист свободи американців і проти нападів на верховенство права, резюмував Бейтс.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

Зеленський назвав рішення американського колеги Байдена вийти з передвиборчих перегонів "важким, але сильним".

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