"Важке, але сильне рішення". Зеленський відреагував на вихід Байдена з перегонів

Президент подякував американському колезі за те, що той підтримував Україну у "найдраматичніший момент в історії"

Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Президент Володимир Зеленський назвав рішення американського колеги Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів "важким, але сильним". Допис відповідного змісту глава держави опублікував у X.

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"За останні роки було багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення", – написав Зеленський.

Україна вдячна Байдену за "непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою", додав він.

Президент наголосив, що американський лідер підтримав Україну в "найдраматичніший момент в історії", допоміг запобігти путінській окупації та продовжує підтримувати українців протягом усієї війни.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід з президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Реагуючи на це, Трамп заявив, що Байден – це "найгірший президент" в історії США. Також він вважає, що йому буде легше перемогти Гарріс, хоча нещодавнє опитування CNN каже про зворотне.

Сама Гарріс сказала, що має намір "заслужити й виграти" номінацію від демократичної партії.

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