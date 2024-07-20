Блінкен: США зобов’язані підтримувати Україну щонайменше 10 років

Він уточнив, як США розуміють успіх України у війні проти російської агресії

Ентоні Блінкен (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що, кого б не обрали наступним президентом – Вашингтон має зобов’язання підтримувати Україну принаймні 10 років. Його слова цитує Голос Америки.

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Він акцентував, що під час саміту НАТО 20 країн зібралися на полях саміту, щоб оголосити, що вони провели переговори та підписали 10-річні двосторонні безпекові угоди.

Це, за його словами, означає, що ці країни, включно із США, взяли на себе зобов’язання допомагати Україні протягом наступних 10 років.

Блінкен зазначив, що для США успіхом України у війні з РФ вважатиметься перетворення її у "сильну, незалежну Україну, яка все більше інтегрується із Заходом і стоїть на власних ногах у військовому, економічному, демократичному планах".

11 липня у Вашингтоні відбувся ювілейний саміт до 75-річчя НАТО. На ньому Україну не запросили до членства, пообіцяли F-16 цього літа, додаткові системи ППО, 40 млрд євро військової допомоги на наступний рік та перехід частково формату "Рамштайн" від США до НАТО.

Тоді Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

Байден наголосив, що безпековий Український договір, який уклали Євросоюз та 21 держава на саміті НАТО, допоможе захистити Україну не лише у довгостроковій перспективі. Водночас президент Зеленський акцентував – гарантії безпеки посилюють Україну, але не є підміною мети стати членом НАТО.

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