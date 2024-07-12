На саміті НАТО підписали Український договір. Байден уточнив, як він працюватиме

На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір – цей документ став доповненням до Спільної декларації G7

Джо Байден та Володимир Зеленський на саміті НАТО (Фото: EPA)

Безпековий Український договір, який уклали Євросоюз та 21 держава на саміті НАТО, допоможе захистити Україну не лише у довгостроковій перспективі, заявив президент США Джо Байден. Президент Володимир Зеленський акцентує – гарантії безпеки посилюють Україну, але не є підміною мети стати членом НАТО.

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Байден заявив, що цей договір об'єднує країни в "єдиній всеохопній архітектурі безпеки, щоб підтримати Україну не тільки зараз, але й на роки вперед".

У короткостроковій перспективі Україна отримає зброю, боєприпаси, навчання, щоб протистояти російській агресії.

У середньостроковій перспективі Україні допоможуть розбудувати військо, щоб захиститись та стримати нову агресію.

"Це шлях до майбутнього членства. Цей компакт в центрі цього мосту. Ми об'єднані проти Путіна в цій безглуздій та жорстокій війні. Ми об'єднані для захисту її вільного майбутнього", — підсумував президент США.

Зеленський зауважив, що впродовж 2024 року тривала активна робота над надійною архітектурою гарантій. Вони посилюють Україну, але не підміняють мети стати членом НАТО, наголосив він.

"Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас", – додав президент.

Саміт НАТО (Фото: EPA)

ДОВІДКА На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір. Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі. Загалом до нього приєдналися вже 32 учасники.



Документ відкритий для підписання іншими країнами та фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому. На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір. Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі. Загалом до нього приєдналися вже 32 учасники.Документ відкритий для підписання іншими країнами та фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому.

11 липня у Вашингтоні відбувся ювілейний саміт до 75-річчя НАТО. На ньому Україну не запросили до членства, пообіцяли F-16 цього літа, додаткові системи ППО, 40 млрд євро військової допомоги на наступний рік та перехід частково формату "Рамштайн" від США до НАТО.

Тоді Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

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