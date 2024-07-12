На саммите НАТО подписали Украинский договор. Байден уточнил, как он будет работать

В завершение 75-го саммита НАТО в Вашингтоне приняли Украинский договор – этот документ стал дополнением к Совместной декларации G7

Джо Байден и Владимир Зеленский на саммите НАТО (Фото: EPA)

Украинский договор безопасности, заключенный Евросоюзом и 21 государством на саммите НАТО, поможет защитить Украину не только в долгосрочной перспективе, заявил президент США Джо Байден. Президент Владимир Зеленский акцентирует – гарантии безопасности усиливают Украину, но не являются подменой цели стать членом НАТО.

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Байден заявил, что этот договор объединяет страны в "единой всеобъемлющей архитектуре безопасности, чтобы поддержать Украину не только сейчас, но и на годы вперед".

В краткосрочной перспективе Украина получит оружие, боеприпасы, обучение, чтобы противостоять российской агрессии.

В среднесрочной перспективе Украине помогут построить армию, чтобы защититься и сдержать новую агрессию.

"Это путь к будущему членству. Этот компакт в центре этого моста. Мы объединены против Путина в этой бессмысленной и жестокой войне. Мы объединены для защиты ее свободного будущего", – подытожил президент США.

Зеленский отметил, что в 2024 году продолжалась активная работа над надежной архитектурой гарантий. Они усиливают Украину, но не подменяют цель стать членом НАТО, подчеркнул он.

"Украинский договор выводит наши отношения на новый уровень. Весомое достижение для Украины и всех нас", – добавил президент.

Саммит НАТО (Фото: EPA)

СПРАВКА В завершение 75-го саммита НАТО в Вашингтоне был принят Украинский договор. Этот документ стал дополнением к Совместной декларации G7, согласованной на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе. В общей сложности к нему присоединились уже 32 участника.



Документ открыт для подписания другими странами и фиксирует долгосрочную военную и оборонную поддержку, развитие будущих Сил обороны Украины и механизм экстренных консультаций между партнерами на случай продолжающейся эскалации войны или возможной агрессии в будущем. В завершение 75-го саммита НАТО в Вашингтоне был принят Украинский договор. Этот документ стал дополнением к Совместной декларации G7, согласованной на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе. В общей сложности к нему присоединились уже 32 участника.Документ открыт для подписания другими странами и фиксирует долгосрочную военную и оборонную поддержку, развитие будущих Сил обороны Украины и механизм экстренных консультаций между партнерами на случай продолжающейся эскалации войны или возможной агрессии в будущем.

11 июля в Вашингтоне прошел юбилейный саммит к 75-летию НАТО. На нем Украину не пригласили к членству, пообещали F-16 этим летом, дополнительные системы ПВО, 40 млрд евро военной помощи на следующий год и переход частично формата "Рамштайн" от США к НАТО.

Тогда Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.

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