НАТО официально согласовало военную помощь Украине на 40 млрд евро в течение 2025 года
Страны НАТО обязались предоставить Украине в течение 2025 года по меньшей мере 40 млрд евро военной помощи. Об этом говорится в совместной декларации юбилейного саммита Альянса в Вашингтоне.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
В документе отмечается, что члены НАТО объявили об обязательстве долгосрочной помощи в сфере безопасности для Украины по оказанию военного оборудования, помощи и обучения для поддержки Киева в создании силы, способной победить российскую агрессию.
"Путем пропорциональных взносов члены Альянса намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", — говорится в декларации.
В рамках этого финансирования страны будут учитывать потребности Украины, их национальные бюджетные процедуры и двусторонние соглашения о безопасности, которые члены Альянса заключили с Украиной. Главы государств и правительств должны переоценить вклады на саммите НАТО в Гааге в 2025 году.
Обязательства распространяются на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения, в частности:
→ закупка военной техники;
→ материальная помощь;
→ расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники;
→ расходы на обучение военнослужащих;
→ оперативные расходы, связанные с оказанием военной поддержки Украине;
→ инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса Украины;
→ все взносы в трастовые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.
- 31 мая Reuters писало, что генсек НАТО Столтенберг будет призывать союзников по Альянсу выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине каждый год.
- 13 июня он заявил, что США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины. Объем этого фонда, по его словам, должен составлять около $40 млрд в год.
Читайте также: Глава МИД Польши считает, что Украина не будет довольна "мостом в НАТО". Назвал причину