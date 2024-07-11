НАТО официально согласовало военную помощь Украине на 40 млрд евро в течение 2025 года

Страны Альянса должны переоценить взносы на саммите НАТО в Гааге в 2025 году

Саммит НАТО (Фото: Ting Shen/EPA)

Страны НАТО обязались предоставить Украине в течение 2025 года по меньшей мере 40 млрд евро военной помощи. Об этом говорится в совместной декларации юбилейного саммита Альянса в Вашингтоне.

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В документе отмечается, что члены НАТО объявили об обязательстве долгосрочной помощи в сфере безопасности для Украины по оказанию военного оборудования, помощи и обучения для поддержки Киева в создании силы, способной победить российскую агрессию.

"Путем пропорциональных взносов члены Альянса намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", — говорится в декларации.

В рамках этого финансирования страны будут учитывать потребности Украины, их национальные бюджетные процедуры и двусторонние соглашения о безопасности, которые члены Альянса заключили с Украиной. Главы государств и правительств должны переоценить вклады на саммите НАТО в Гааге в 2025 году.

Обязательства распространяются на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения, в частности:

→ закупка военной техники;

→ материальная помощь;

→ расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники;

→ расходы на обучение военнослужащих;

→ оперативные расходы, связанные с оказанием военной поддержки Украине;

→ инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса Украины;

→ все взносы в трастовые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.

31 мая Reuters писало, что генсек НАТО Столтенберг будет призывать союзников по Альянсу выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине каждый год.

13 июня он заявил, что США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины. Объем этого фонда, по его словам, должен составлять около $40 млрд в год.

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