Глава МИД Польши считает, что Украина не будет довольна "мостом в НАТО". Назвал причину

Радослав Сикорский заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения войны, поэтому "мост" не порадует ее

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина не будет полностью удовлетворена "мостом в НАТО", поскольку стать частью Альянса сможет только после победы в войне. Его цитирует RMF FM.

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Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, глава МИД Польши признал, что это сложный вопрос, поскольку "нет ничего опаснее ненадежных гарантий безопасности".

"На этот момент существует убеждение, что Украина может вступить в Альянс только тогда, когда эта война закончится", – сказал он.

Учитывая это, Сикорский считает, что Украина не будет довольна "мостом в НАТО".

"Но мы многое делаем для того, чтобы это произошло", – подытожил польский министр.

12 июня 2024 года президент Польши Дуда заявил, что союзники должны пригласить Украину в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне. В то же время, он признал, что стать полноценным членом Украина сможет только после войны.

20 июня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина надеется, что в решениях стран-членов НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне будет закреплена "необратимость евроатлантического курса Украины".

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