Глава МЗС Польщі вважає, що Україна не буде задоволена "мостом до НАТО". Назвав причину

Радослав Сікорський заявив, що Україна зможе вступити до НАТО тільки після завершення війни, тому "міст" не порадує її

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна не буде повністю задоволена "мостом до НАТО", оскільки стати частиною Альянсу зможе тільки після перемоги у війні. Його цитує RMF FM.

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Відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до НАТО, глава МЗС Польщі визнав, що це складне питання, оскільки "немає нічого небезпечнішого, ніж ненадійні гарантії безпеки".

"На цю мить існує переконання, що Україна може вступити до Альянсу лише тоді, коли ця війна закінчиться", – сказав він.

З огляду на це Сікорський вважає, що Україна не буде задоволена "мостом до НАТО".

"Але ми багато робимо для того, щоб це сталося ", – підсумував польський міністр.

12 червня 2024 року президент Польщі Дуда заявив, що союзники мають запросити Україну до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні. Водночас він визнав, що стати повноцінним членом Україна зможе тільки після війни.

20 червня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна сподівається, що у рішеннях країн-членів НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні буде закріплено "незворотність євроатлантичного курсу України".

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