Україна озвучила очікування від саміту НАТО: Закріплення незворотності курсу до Альянсу

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Україна сподівається, що у рішеннях країн-членів НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні буде закріплено "незворотність євроатлантичного курсу України". Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі Інтерфакс-Україна.

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"Наші очікування у контексті євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними: членство. І формулювання мають значення, хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії", – заявила вона.

За словами Стефанішиної, до саміту Україна разом із партнерами готує пакет рішень із посилення обороноздатності країни.

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Напередодні видання The Telegraph заявило, що нібито США і Німеччина хочуть послабити формулювання про "незворотне" майбутнє членство України у рішенні саміту. На формулювання "незворотнє" у комюніке сподівалися Велика Британія та група європейських країн, стверджує ЗМІ.

Щодо формулювань саміту віцепрем'єрка подякувала тим союзникам, котрі усвідомлюють небезпеку будь-яких "словесних двозначностей щодо інтеграції України".

"Стабільна безпрецедентна підтримка громадян України членства в НАТО цементує незворотність євроатлантичного курсу. Україна не буде "сірою зоною", це питання нашого виживання. Сподіваємося, що у рішеннях союзників на саміті буде закріплено цю позицію", – зазначила Стефанішина.

11 червня генсек Альянсу Столтенберг повідомив, що під час саміту лідери країн НАТО мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні військової допомоги Україні та обговорити відповіді на виклики для безпеки від Китаю.

18 червня генсек НАТО заявив, що від саміту у Вашингтоні не варто очікувати конкретних дат щодо членства України в Альянсі, але буде "чітке повідомлення про перспективи членства".

19 червня CNN повідомило, що США та ключові союзники, зокрема Велика Британія, обговорюють, які зобов'язання дати Україні щодо вступу в НАТО на майбутньому саміті.

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