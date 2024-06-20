Президент Румунії відкликав кандидатуру на пост генсека НАТО, Бухарест підтримає Рютте

Клаус Йоганніс заявив, що поінформував союзників про це

Клаус Йоганніс (Фото: EPA)

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що поінформував союзників по НАТО про зняття своєї кандидатури на посаду генерального секретаря Альянсу. Про це румунський президент розповів під час засідання Вищої ради оборони країни, повідомила пресслужба глави держави.

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Йоганніс попросив членів ради висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на пост генсека Альянсу. Вони висловилися за підтримку Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів.

Таким чином, нідерландський прем'єр залишився єдиним претендентом на посаду генсека Альянсу. Однак у НАТО ухвалюватимуть це рішення консенсусом – будь-який кандидат має отримати підтримку всіх 32 членів блоку.

29 травня видання Politico з посиланням на неназваних європейських посадовців писало, що вихід із перегонів дасть президенту Румунії певну прихильність з боку західних союзників, яку він міг би використати під час обговорень щодо іншої посади. Адже його другий президентський термін закінчиться в грудні.

У березні в Угорщині заявили, що не бачать главу нідерландського уряду генсеком Альянсу – казали, що той хотів "поставити країну на коліна" через антиЛГБТ-законодавство.

Вже 6 червня у Будапешті сказали, що підтримають кандидатуру Рютте, якщо він пообіцяє "не втягувати" Угорщину в російсько-українську війну.

18 червня RTL News повідомило, що Будапешт погодився підтримати Рютте – це сталося після розмови Орбана та нинішнього генсека НАТО Столтенберга.

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