Саміт НАТО-2025 відбудеться у Гаазі

Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Саміт НАТО у 2025 році відбудеться у нідерландському місті Гаага з 24 до 26 червня. Про це повідомили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу.

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Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що Нідерланди вперше прийматимуть саміт НАТО.

"Мені приємно оголосити, що саміт НАТО 2025 року відбудеться на Всесвітньому форумі в Гаазі з 24 до 26 червня 2025 року", – сказав він.

За його словами, на цій зустрічі лідери країн Альянсу ухвалять рішення щодо продовження адаптації та зміцнення блоку відповідно до безпекових умов, які швидко змінюються.

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот і мер Гааги Ян ван Занен також підтвердили дату та місце проведення саміту у 2025 році.

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні з 9 до 11 липня. Як заявляв Зеленський, Україна хотіла б на заході отримати хоча б один крок назустріч до членства в Альянсі.

У січні заступник генсека НАТО сказав, що на літньому саміті НАТО Україна буде "одним з найбільших пріоритетів". Водночас, за словами Столтенберга, запрошення на вступ до Альянсу Україна на зустрічі не отримає.

3 квітня держсекретар США Блінкен заявив, що напередодні саміту НАТО у Вашингтоні необхідно створити дорожню карту вступу України до блоку.

28 квітня Зеленський заявив, що хоче отримати запрошення України до НАТО під час липневого саміту Альянсу.

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