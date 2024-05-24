Саммит НАТО-2025 состоится в Гааге

Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

Саммит НАТО в 2025 году состоится в нидерландском городе Гаага с 24 по 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

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Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что Нидерланды впервые будут принимать саммит НАТО.

"Мне приятно объявить, что саммит НАТО в 2025 году состоится на Всемирном форуме в Гааге с 24 по 26 июня 2025 года", – сказал он.

По его словам, на этой встрече лидеры стран Альянса примут решение о продолжении адаптации и укрепления блока в соответствии с быстро меняющимися условиями безопасности.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот и мэр Гааги Ян ван Занен также подтвердили дату и место проведения саммита в 2025 году.

Саммит НАТО в 2024 году состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Как заявлял Зеленский, Украина хотела бы на мероприятии получить хотя бы один шаг навстречу к членству в Альянсе.

В январе заместитель генсека НАТО сказал, что на летнем саммите НАТО Украина будет "одним из наибольших приоритетов". В то же время, по словам Столтенберга, приглашение на вступление в Альянс Украина на встрече не получит.

3 апреля госсекретарь США Блинкен заявил, что накануне саммита НАТО в Вашингтоне необходимо создать дорожную карту вступления Украины в блок.

28 апреля Зеленский заявил, что хочет получить приглашение Украины в НАТО во время июльского саммита Альянса.

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