Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО, Бухарест поддержит Рютте

Клаус Йоханнис заявил, что проинформировал союзников об этом

Клаус Йоханнис (Фото: EPA)

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры на пост генерального секретаря Альянса. Об этом румынский президент рассказал во время заседания Высшего совета обороны страны, сообщила пресс-служба главы государства.

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Йоханнис попросил членов совета высказать свое мнение по поводу кандидатуры Марка Рютте на пост генсека Альянса. Они высказались в поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов.

Таким образом, нидерландский премьер остался единственным претендентом на пост генсека Альянса. Однако в НАТО будут принимать это решение консенсусом – любой кандидат должен получить поддержку всех 32 членов блока.

29 мая издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников писало, что выход из гонки даст президенту Румынии определенную приверженность со стороны западных союзников, которую он мог бы использовать в ходе обсуждения относительно другой должности. Ведь его второй президентский срок истечет в декабре.

В марте в Венгрии заявили, что не видят главу нидерландского правительства генсеком Альянса – говорили, что тот хотел "поставить страну на колени" из-за антиЛГБТ-законодательства.

Уже 6 июня в Будапеште сказали, что поддержат кандидатуру Рютте, если он пообещает "не втягивать" Венгрию в российско-украинскую войну.

18 июня RTL News сообщило, что Будапешт согласился поддержать Рютте – это произошло после разговора Орбана и нынешнего генсека НАТО Столтенберга.

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