Президента Румынии принуждают, чтобы он вышел из гонки на пост генсека НАТО – Politico

Клаус Йоханнис (Фото: EPA)

Чиновники стран НАТО считают, что президенту Румынии Клаусу Йоханнису следует снять свою кандидатуру после двух месяцев борьбы за пост генерального секретаря Альянса, и усиливают давление на него. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

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Ряд чиновников и дипломатов Европейского Союза считают, что Йоханнис использует свою заявку, чтобы продвинуть себя на другую высокую должность в ЕС, утверждают журналисты.

В материале говорится, что с момента оглашения своей кандидатуры в марте 2024 года Йоханнису удалось получить поддержку только одной страны из группы из 32 государств. Речь идет о Венгрии, в то же время Словакия еще не определилась, а остальные 29 стран поддержали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Однако этого недостаточно для Рютте, поскольку ему необходима поддержка со стороны всех членов Альянса.

Как рассказали изданию два европейских чиновника, румынский лидер договорился с ключевыми союзниками о выходе из гонки до начала июня. В то же время Офис Йоханниса возразил Politico, что на него оказывалось давление относительно снятия своей кандидатуры.

Издание указывает, что выход из гонки даст президенту Румынии определенную приверженность со стороны западных союзников, которую он мог бы использовать при обсуждении другой должности. Ведь его второй президентский срок истечет в декабре.

В материале отмечается, что в Брюсселе циркулируют разные сценарии для Йоханниса. Маловероятен вариант его назначения на пост президента Еврокомиссии, если Урсула фон дер Ляйен не получит второго мандата. Другой вариант состоит в том, что он станет комиссаром ЕС по обороне. Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что было бы хорошо иметь кого-то из Восточной Европы на этой пока не созданной должности.

Чаще всего упоминавшейся кандидатурой на эту должность является министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, но она может достаться президенту Румынии, сказали два других чиновника.

19 января Bloomberg сообщило, что страны, поддерживающие кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, работают над тем, чтобы этот вопрос был решен до лета.

6 марта Сийярто заявил, что Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Рютте возглавил НАТО.

30 апреля Турция сообщила союзникам, что поддержит кандидатуру Рютте на выборах генерального секретаря НАТО.

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