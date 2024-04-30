Туреччина підтримає Рютте на виборах генерального секретаря НАТО – Anadolu

Марк Рютте (Фото: EPA)

Туреччина повідомила союзникам, що підтримає кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на виборах генерального секретаря НАТО. Про це повідомило видання Anadolu з посиланням на неназваних турецьких посадовців.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами співрозмовників видання, на таке рішення могла вплинути особиста зустріч Рютте з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, яка відбулась 26 квітня в Стамбулі.

Після переговорів прем’єр Нідерландів на спільному брифінгу заявив, що південне крило НАТО потребує Туреччини та турецького керівництва.

"Туреччина відіграє вирішальну роль. При цьому вона докладає зусиль для врегулювання ситуації в Газі. Водночас вона докладає зусиль щодо цієї жахливої війни в Україні. Ви тут відіграватимете важливу роль", – заявив Рютте.

НАТО ухвалює рішення консенсусом, тому будь-який кандидат на посаду генсека має отримати підтримку всіх 32 членів Альянсу.

Видання Reuters повідомило, що на підтримку кандидатури Рютте вже висловилися США, Франція, Німеччина, Велика Британія та інші члени Альянсу. Серед країн, позиція яких ставить під питання призначення прем'єра Нідерландів, – Угорщина, Словаччина та Румунія. Від Румунії на цю посаду претендує її президент Клаус Йоганніс.

19 січня Bloomberg повідомило, що країни, які підтримують кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, працюють над тим, щоб це питання було розв'язане до літа.

6 березня Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем'єр-міністр Нідерландів Рютте очолив НАТО.

Читайте також: Рютте може стати генсеком НАТО. Bloomberg: Він фаворит через добрі стосунки з Трампом