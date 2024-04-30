Турция поддержит Рютте на выборах генерального секретаря НАТО – Anadolu

Марк Рютте (Фото: EPA)

Турция сообщила союзникам, что поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на выборах генерального секретаря НАТО. Об этом сообщило издание Anadolu со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

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По словам собеседников издания, на такое решение могла повлиять личная встреча Рютте с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшаяся 26 апреля в Стамбуле.

После переговоров премьер Нидерландов на совместном брифинге заявил, что южное крыло НАТО нуждается в Турции и турецком руководстве.

"Турция играет решающую роль. При этом она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе. В то же время она прилагает усилия относительно этой ужасной войны в Украине. Вы будете здесь играть важную роль", – заявил Рютте.

Издание Reuters сообщило, что в поддержку кандидатуры Рютте уже высказались США, Франция, Германия, Великобритания и другие члены Альянса. Среди стран, позиция которых ставит под сомнение вопрос назначения премьера Нидерландов, — Венгрия, Словакия и Румыния. От Румынии на этот пост претендует ее президент Клаус Йоханнис.

НАТО принимает решение консенсусом, поэтому любой кандидат на пост генсека должен получить поддержку всех 32 членов Альянса.

19 января Bloomberg сообщило, что страны, поддерживающие кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, работают над тем, чтобы этот вопрос был решен до лета.

6 марта Сийярто заявил, что Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Рютте возглавил НАТО.

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