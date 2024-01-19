Союзники Рютте пытаются выбить для него пост генсека НАТО к лету – Bloomberg
Марк Рютте (Фото: Twitter)

Страны, поддерживающие кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, работают над тем, чтобы этот вопрос был решен до лета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Кандидатура Рютте пользуется поддержкой многих стран-членов НАТО, в частности, потому, что его рассматривают как человека, который сможет справиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, если бы тот победил на выборах, пишут журналисты.

Собеседник Bloomberg заявил, что США дважды предлагали Рютте на должность генсека Альянса. В последний раз он якобы отказался, "поскольку не думал, что его кабинет министров в Нидерландах развалится так быстро, как это произошло".

Премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринс также заинтересовались должностью главы НАТО в прошлом году, но их страны официально не выдвинули их кандидатуры, добавляет Bloomberg.

Несмотря на широкую поддержку со стороны крупных стран НАТО, включая Францию и Германию, послы стран-членов Альянса еще не утвердили кандидатуру Рютте.

Союзники по НАТО стремятся завершить процесс этой весной, но большинство членов Альянса ожидают, что решение будет согласовано до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

  • В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019 и 2022 годах Столтенберг продлевал срок его полномочий. 16 июня он в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.
  • Ранее на этот пост претендовал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он говорил, что это работа, которую он хотел бы.
  • Politico: Премьер Нидерландов – лидер на пост главы НАТО, но кое-что может помешать ему.

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