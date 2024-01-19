Союзники Рютте пытаются выбить для него пост генсека НАТО к лету – Bloomberg

Послы стран, поддерживающих нидерландского премьера, еще не утвердили его кандидатуру, но планируют сделать это до саммита НАТО в Вашингтоне

Марк Рютте (Фото: Twitter)

Страны, поддерживающие кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, работают над тем, чтобы этот вопрос был решен до лета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

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Кандидатура Рютте пользуется поддержкой многих стран-членов НАТО, в частности, потому, что его рассматривают как человека, который сможет справиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, если бы тот победил на выборах, пишут журналисты.

Собеседник Bloomberg заявил, что США дважды предлагали Рютте на должность генсека Альянса. В последний раз он якобы отказался, "поскольку не думал, что его кабинет министров в Нидерландах развалится так быстро, как это произошло".

Премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринс также заинтересовались должностью главы НАТО в прошлом году, но их страны официально не выдвинули их кандидатуры, добавляет Bloomberg.

Несмотря на широкую поддержку со стороны крупных стран НАТО, включая Францию и Германию, послы стран-членов Альянса еще не утвердили кандидатуру Рютте.

Союзники по НАТО стремятся завершить процесс этой весной, но большинство членов Альянса ожидают, что решение будет согласовано до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019 и 2022 годах Столтенберг продлевал срок его полномочий. 16 июня он в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

Ранее на этот пост претендовал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он говорил, что это работа, которую он хотел бы.

Politico: Премьер Нидерландов – лидер на пост главы НАТО, но кое-что может помешать ему.

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