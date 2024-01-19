Союзники Рютте намагаються вибити для нього посаду генсека НАТО до літа – Bloomberg

Посли країн, які підтримують нідерландського прем'єра, ще не затвердили його кандидатуру, але планують зробити це до саміту НАТО у Вашингтоні

Марк Рютте (Фото: Twitter)

Країни, які підтримують кандидатуру прем'єра Нідерландів Марка Рютте на пост генсека НАТО, працюють над тим, щоб це питання було розв'язане до літа. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

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Кандидатура Рютте користується підтримкою багатьох країн-членів НАТО, зокрема тому, що його розглядають як людину, яка зможе впоратися з експрезидентом США Дональдом Трампом, якби той переміг на виборах, пишуть журналісти.

Співрозмовник Bloomberg заявив, що США двічі пропонували Рютте на посаду генсека Альянсу. Востаннє він нібито відмовився, "оскільки не думав, що його кабінет міністрів в Нідерландах розвалиться так швидко, як це сталося".

Прем'єрка Естонії Кая Каллас і міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Карінс також зацікавилися посадою голови НАТО торік, але їхні країни офіційно не висунули їхні кандидатури, додає Bloomberg.

Попри широку підтримку з боку великих країн НАТО, зокрема Франції та Німеччини, посли країн-членів Альянсу ще не затвердили кандидатуру Рютте.

Союзники по НАТО прагнуть завершити процес цієї весни, але більшість членів Альянсу очікують, що рішення буде узгоджене до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

У 2014 році Єнс Столтенберг став генсеком НАТО. В 2019 та 2022 роках Столтенбергу продовжували термін його повноважень. 16 червня він вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.

Раніше на цю посаду претендував колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він говорив, що це робота, яку він би хотів.

Politico: Прем'єр Нідерландів – лідер на посаду глави НАТО, але дещо може завадити йому.

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