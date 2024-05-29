На президента Румунії тиснуть, щоб він вийшов зі змагання на посаду генсека НАТО – Politico

Клаус Йоганніс (Фото: EPA)

Посадовці країн НАТО вважають, що президенту Румунії Клаусу Йоганнісу слід зняти свою кандидатуру після двох місяців боротьби за посаду генерального секретаря Альянсу, й посилюють тиск на нього. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваних європейських посадовців.

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Низка посадовців і дипломатів Європейського Союзу вважають, що Йоганніс використовує свою заявку, щоб просунути себе на іншу високу посаду в ЄС, стверджують журналісти.

У матеріалі йдеться, що з моменту оголошення своєї кандидатури в березні 2024 року Йоганнісу вдалося отримати підтримку лише однієї країни з групи із 32 держав. Йдеться про Угорщину, водночас Словаччина ще не визначилася, а решта 29 країн підтримали прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Проте цього недостатньо для Рютте, оскільки йому потрібна підтримка з боку всіх членів Альянсу.

Як розповіли виданню двоє європейських посадовців, румунський лідер домовився з ключовими союзниками щодо виходу з перегонів до початку червня. Водночас Офіс Йоганніса заперечив Politico, що на нього чинився тиск щодо зняття своєї кандидатури.

Видання вказує, що вихід із перегонів дасть президенту Румунії певну прихильність з боку західних союзників, яку він міг би використати під час обговорень щодо іншої посади. Адже його другий президентський термін закінчиться в грудні.

У матеріалі зазначається, що у Брюсселі циркулюють різні сценарії для Йоганніса. Малоймовірним є варіант його призначення на посаду президента Єврокомісії, якщо Урсула фон дер Ляєн не отримає другого мандату. Інший варіант полягає в тому, що він стане комісаром ЄС із питань оборони. Урсула фон дер Ляєн раніше говорила, що було б добре мати когось зі Східної Європи на цій поки що не створеній посаді.

Найчастіше згадуваною кандидатурою на цю посаду є міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, але вона може дістатися президенту Румунії, сказали два інших посадовці.

19 січня Bloomberg повідомило, що країни, які підтримують кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, працюють над тим, щоб це питання було розв'язане до літа.

6 березня Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем'єр-міністр Нідерландів Рютте очолив НАТО.

30 квітня Туреччина повідомила союзникам, що підтримає кандидатуру Рютте на виборах генерального секретаря НАТО.

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