На президента Румунії тиснуть, щоб він вийшов зі змагання на посаду генсека НАТО – Politico
Посадовці країн НАТО вважають, що президенту Румунії Клаусу Йоганнісу слід зняти свою кандидатуру після двох місяців боротьби за посаду генерального секретаря Альянсу, й посилюють тиск на нього. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваних європейських посадовців.
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Низка посадовців і дипломатів Європейського Союзу вважають, що Йоганніс використовує свою заявку, щоб просунути себе на іншу високу посаду в ЄС, стверджують журналісти.
У матеріалі йдеться, що з моменту оголошення своєї кандидатури в березні 2024 року Йоганнісу вдалося отримати підтримку лише однієї країни з групи із 32 держав. Йдеться про Угорщину, водночас Словаччина ще не визначилася, а решта 29 країн підтримали прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Проте цього недостатньо для Рютте, оскільки йому потрібна підтримка з боку всіх членів Альянсу.
Як розповіли виданню двоє європейських посадовців, румунський лідер домовився з ключовими союзниками щодо виходу з перегонів до початку червня. Водночас Офіс Йоганніса заперечив Politico, що на нього чинився тиск щодо зняття своєї кандидатури.
Видання вказує, що вихід із перегонів дасть президенту Румунії певну прихильність з боку західних союзників, яку він міг би використати під час обговорень щодо іншої посади. Адже його другий президентський термін закінчиться в грудні.
У матеріалі зазначається, що у Брюсселі циркулюють різні сценарії для Йоганніса. Малоймовірним є варіант його призначення на посаду президента Єврокомісії, якщо Урсула фон дер Ляєн не отримає другого мандату. Інший варіант полягає в тому, що він стане комісаром ЄС із питань оборони. Урсула фон дер Ляєн раніше говорила, що було б добре мати когось зі Східної Європи на цій поки що не створеній посаді.
Найчастіше згадуваною кандидатурою на цю посаду є міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, але вона може дістатися президенту Румунії, сказали два інших посадовці.
- 19 січня Bloomberg повідомило, що країни, які підтримують кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, працюють над тим, щоб це питання було розв'язане до літа.
- 6 березня Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем'єр-міністр Нідерландів Рютте очолив НАТО.
- 30 квітня Туреччина повідомила союзникам, що підтримає кандидатуру Рютте на виборах генерального секретаря НАТО.
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