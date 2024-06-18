RLT: Венгрия поддержит Рютте как генсека НАТО после переговоров Орбана со Столтенбергом

Марк Рютте (Фото: ЕРА, Phil nijhuis)

Венгрия поддержит кандидатуру нидерландского премьера Марка Рютта на пост генсека НАТО. Это произошло после того, как глава венгерского правительства Виктор Орбан переговорил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает всеевропейская служба Радио Свобода со ссылкой на RTL News.

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Журналисты напомнили, что Венгрия имела два требования к Рютте, чтобы поддержать его кандидатуру. Орбан не раз подчеркивал, что его нидерландский коллега должен извиниться перед венграми за то, что когда-то сказал, что "Венгрия должна быть исключена из Евросоюза".

Во-вторых, Орбан говорил, что поддержит Рютте, если тот пообещает "не втягивать Венгрию" в войну против России. В то же время, потребность в обещаниях от Рютте отпала, поскольку 12 июня премьер Венгрии встретился со Столтенбергом. Лидеры договорились, что Будапешт не будет участвовать в будущих решениях Альянса по Украине, но и не будет блокировать их.

Кроме того, президент Словакии Петер Пеллегрини также сигнализировал о возможной поддержке этой кандидатуры 18 июня. Единственной страной, которую остается убедить в поддержке кандидатуры Рютте, остается Румыния.

Издание Reuters в апреле 2024 года сообщило, что в поддержку кандидатуры Рютте уже высказались США, Франция, Германия, Великобритания и другие члены Альянса. Среди стран, позиция которых ставит под вопрос назначение премьера Нидерландов – Венгрия, Словакия и Румыния. От Румынии на этот пост претендует ее президент Клаус Иоганнис.

6 марта Сийярто заявил, что Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Рютте возглавил НАТО.

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