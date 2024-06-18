RLT: Венгрия поддержит Рютте как генсека НАТО после переговоров Орбана со Столтенбергом
Венгрия поддержит кандидатуру нидерландского премьера Марка Рютта на пост генсека НАТО. Это произошло после того, как глава венгерского правительства Виктор Орбан переговорил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает всеевропейская служба Радио Свобода со ссылкой на RTL News.
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Журналисты напомнили, что Венгрия имела два требования к Рютте, чтобы поддержать его кандидатуру. Орбан не раз подчеркивал, что его нидерландский коллега должен извиниться перед венграми за то, что когда-то сказал, что "Венгрия должна быть исключена из Евросоюза".
Во-вторых, Орбан говорил, что поддержит Рютте, если тот пообещает "не втягивать Венгрию" в войну против России. В то же время, потребность в обещаниях от Рютте отпала, поскольку 12 июня премьер Венгрии встретился со Столтенбергом. Лидеры договорились, что Будапешт не будет участвовать в будущих решениях Альянса по Украине, но и не будет блокировать их.
Кроме того, президент Словакии Петер Пеллегрини также сигнализировал о возможной поддержке этой кандидатуры 18 июня. Единственной страной, которую остается убедить в поддержке кандидатуры Рютте, остается Румыния.
- Издание Reuters в апреле 2024 года сообщило, что в поддержку кандидатуры Рютте уже высказались США, Франция, Германия, Великобритания и другие члены Альянса. Среди стран, позиция которых ставит под вопрос назначение премьера Нидерландов – Венгрия, Словакия и Румыния. От Румынии на этот пост претендует ее президент Клаус Иоганнис.
- 6 марта Сийярто заявил, что Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Рютте возглавил НАТО.
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