RTL: Угорщина підтримає Рютте на посаді генсека НАТО після переговорів Орбана зі Столтенбергом

Марк Рютте (Фото: ЕРА, Phil nijhuis)

Угорщина підтримає кандидатуру нідерландського прем'єра Марка Рютте на посаду генсека НАТО. Це сталося після того, як глава угорського уряду Віктор Орбан переговорив з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом, передає всеєвропейська служба Радіо Свобода з посиланням на RTL News.

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Журналісти нагадали, що Угорщина мала дві вимоги до Рютте, щоб підтримати його кандидатуру. Орбан не раз наголошував, що його нідерландський колега має перепросити перед угорцями за те, що колись сказав, що "Угорщина має бути виключена з Євросоюзу".

По-друге, Орбан казав, що підтримає Рютте, якщо той пообіцяє "не втягувати Угорщину" у війну проти Росії. Водночас потреба в обіцянках від Рютте відпала, оскільки 12 червня прем'єр Угорщини зустрівся зі Столтенбергом. Лідери домовилися, що Будапешт не братиме участі в майбутніх рішеннях Альянсу щодо України, але й не блокуватиме їх.

Крім того, президент Словаччини Петер Пеллегріні також сигналізував про можливу підтримку цієї кандидатури 18 червня. Єдиною країною, яку залишається переконати у підтримці кандидатури Рютте, залишається Румунія.

Видання Reuters у квітні 2024 року повідомило, що на підтримку кандидатури Рютте вже висловилися США, Франція, Німеччина, Велика Британія та інші члени Альянсу. Серед країн, позиція яких ставить під питання призначення прем'єра Нідерландів, – Угорщина, Словаччина та Румунія. Від Румунії на цю посаду претендує її президент Клаус Йоганніс.

6 березня Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем'єр-міністр Нідерландів Рютте очолив НАТО.

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