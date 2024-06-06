Орбан поддержит Рютте как генсека НАТО. Условие – Венгрия не будет воевать с Россией

"Венгрия имеет два требования к премьер-министру Рютте. Одно из них – это вопрос чести, другое – военно-политическое требование", – сказал Орбан

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддержит кандидатуру нидерландского коллеги Марка Рютте на должность генсека НАТО, если тот пообещает "не вовлекать" Альянс, в том числе Венгрию, в российско-украинскую войну. Об этом он сообщил в интервью Mandiner.

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Отвечая на вопрос, какие требования Будапешт имеет к Рютте, Орбан сказал: "Венгрия имеет два требования к премьер-министру Рютте. Одно из них – это вопрос чести, другое – военно-политическое требование".

Глава правительства Венгрии заявил, что венгры "не знают ни одного западного политика с худшей репутацией, чем у Марка Рютте". Он отметил, что премьер Нидерландов "сильно оскорбил" венгров, когда сказал, что Венгрия должна быть исключена из Евросоюза, и потому "с такой позицией трудно попасть в число фаворитов".

В то же время Орбан заверил, что отдаст Рютте свой голос, если, во-первых, он "что-то сделает с этой ситуацией", во-вторых, если с ним будет заключено соглашение – Венгрия не будет участвовать в операциях НАТО против россиян в Украине, даже если она является членом НАТО.

Издание Reuters в апреле 2024 года сообщило, что в поддержку кандидатуры Рютте уже высказались США, Франция, Германия, Великобритания и другие члены Альянса. Среди стран, позиция которых ставит под вопрос назначение премьера Нидерландов, – Венгрия, Словакия и Румыния. От Румынии на эту должность претендует ее президент Клаус Иоганнис.

6 марта Сийярто заявил, что Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Рютте возглавил НАТО.

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