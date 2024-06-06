Орбан заявив, що підтримає Рютте на посаду генсека НАТО. Умова – Угорщина не воюватиме з Росією

"Угорщина має дві вимоги до прем'єр-міністра Рютте. Одна з них – це питання честі, інша – військово-політична вимога", – сказав прем'єр Угорщини

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що підтримає кандидатуру нідерландського колеги Марка Рютте на посаду генсека НАТО, якщо той пообіцяє "не втягувати" Альянс, і зокрема Угорщину, у російсько-українську війну. Про це він повідомив в інтерв'ю Mandiner.

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Відповідаючи на запитання, які вимоги Будапешт має до Рютте, Орбан сказав: "Угорщина має дві вимоги до прем'єр-міністра Рютте. Одна з них – це питання честі, інша – військово-політична вимога".

Голова уряду Угорщини заявив, що угорці "не знають жодного західного політика з гіршою репутацією, ніж у Марка Рютте". Він наголосив, що прем'єр Нідерландів "сильно образив" угорців, коли сказав, що Угорщина має бути виключена з Євросоюзу, і тому "з такою позицією важко потрапити до числа фаворитів".

Водночас Орбан запевнив, що віддасть Рютте свій голос, якщо, по-перше, він "щось зробить з цією ситуацією", по-друге, якщо з ним буде укладено угоду – Угорщина не буде брати участь в операціях НАТО проти росіян в Україні, навіть якщо вона член НАТО.

Видання Reuters у квітні 2024 року повідомило, що на підтримку кандидатури Рютте вже висловилися США, Франція, Німеччина, Велика Британія та інші члени Альянсу. Серед країн, позиція яких ставить під питання призначення прем'єра Нідерландів, – Угорщина, Словаччина та Румунія. Від Румунії на цю посаду претендує її президент Клаус Йоганніс.

6 березня Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем'єр-міністр Нідерландів Рютте очолив НАТО.

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