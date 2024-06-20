Украина озвучила ожидания от саммита НАТО: Закрепление необратимости курса в Альянс

Ольга Стефанишина отметила, что к саммиту Украина вместе с партнерами готовит пакет решений по усилению обороноспособности страны

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Украина надеется, что в решениях стран-членов НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне будет закреплена "необратимость евроатлантического курса Украины". Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии Интерфакс-Украина.

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"Наши ожидания в контексте евроатлантической интеграции остаются неизменными: членство. И формулировки имеют значение, хотя, конечно, как борющаяся за свое выживание третий год подряд страна, мы приоритизируем конкретные действия", – заявила она.

По словам Стефанишиной, к саммиту Украина вместе с партнерами готовит пакет решений по усилению обороноспособности страны.

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Накануне издание The Telegraph заявило, что якобы США и Германия хотят ослабить формулировку о "необратимом" будущем членстве Украины в решении саммита. На формулировку "необратимое" в коммюнике надеялись Великобритания и группа европейских стран, утверждает СМИ.

Насчет формулировок саммита вице-премьер поблагодарила тех союзников, которые осознают опасность любых "словесных двусмысленностей по интеграции Украины".

"Стабильная беспрецедентная поддержка граждан Украины членства в НАТО цементирует необратимость евроатлантического курса. Украина не будет "серой зоной", это вопрос нашего выживания. Надеемся, что в решениях союзников на саммите будет закреплена эта позиция", – отметила Стефанишина.

11 июня генсек Альянса Столтенберг сообщил, что во время саммита лидеры стран НАТО должны согласовать усиление роли Альянса в оказании военной помощи Украине и обсудить ответы на вызовы для безопасности от Китая.

18 июня генсек НАТО заявил, что от саммита в Вашингтоне не стоит ожидать конкретных дат по членству Украины в Альянсе, но будет "четкое сообщение о перспективах членства".

19 июня CNN сообщило, что США и ключевые союзники, в частности Великобритания, обсуждают, какие обязательства дать Украине по вступлению в НАТО на предстоящем саммите.

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