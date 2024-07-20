Блинкен: США обязаны поддерживать Украину не менее 10 лет
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что кого бы ни избрали следующим президентом – Вашингтон обязан поддерживать Украину по крайней мере 10 лет. Его слова цитирует Голос Америки.
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Он подчеркнул, что в ходе саммита НАТО 20 стран собрались на полях саммита, чтобы объявить, что они провели переговоры и подписали 10-летние двусторонние соглашения о безопасности.
Это, по его словам, означает, что эти страны, включая США, обязались помогать Украине в течение следующих 10 лет.
Блинкен отметил, что для США успехом Украины в войне с РФ будет считаться превращение ее в "сильную, независимую Украину, которая все больше интегрируется с Западом и стоит на ногах в военном, экономическом, демократическом планах".
- 11 июля в Вашингтоне состоялся юбилейный саммит к 75-летию НАТО . На нем Украину не пригласили в членство , пообещали F-16 этим летом, дополнительные системы ПВО , 40 млрд евро военной помощи на следующий год и переход частично формата " Рамштайн" от США в НАТО.
- Тогда Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.
- Байден подчеркнул, что украинский договор, который заключили Евросоюз и 21 государство на саммите НАТО, поможет защитить Украину не только в долгосрочной перспективе. В то же время, президент Зеленский акцентировал – гарантии безопасности усиливают Украину, но не является подменой цели стать членом НАТО.
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