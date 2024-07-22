"Трудное, но сильное решение". Зеленский отреагировал на снятие Байденом кандидатуры

Президент поблагодарил американский коллегу за то, что тот поддерживал Украину в "самый драматичный момент в истории"

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ERA/ETTORE FERRARI)

Президент Владимир Зеленский назвал решение американского коллеги Джо Байдена выйти из предвыборной гонки "тяжелым, но сильным". Сообщение соответствующего содержания глава государства опубликовал в X.

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"За последние годы было принято много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на сложные времена. И мы уважаем его сегодняшнее тяжелое, но сильное решение", – написал Зеленский.

Украина благодарна Байдену за "непреклонную поддержку борьбы нашей страны за свободу, которая вместе с сильной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах была и остается критически важной", добавил он.

Президент подчеркнул, что американский лидер поддержал Украину в "самый драматичный момент в истории", помог предотвратить путинскую оккупацию, и продолжает поддерживать украинцев на протяжении всей войны.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Реагируя на это, Трамп заявил, что Байден – это "худший президент" в истории США. Также он считает, что ему будет легче победить Харрис, хотя недавний опрос CNN говорит об обратном.

Сама Харрис сказала, что намерена "заслужить и выиграть" номинацию от демократической партии.

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