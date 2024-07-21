Трамп: Байден найгірший президент в історії США

Кандидат від республіканців вважає, що йому буде легше перемогти на виборах віцепрезидентку Гарріс, аніж чинного голову держави

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Кандидат в американські президенти Дональд Трамп заявив, що Джо Байден – це "найгірший президент" в історії США. Про це політик заявив компанії CNN після того, як чинний американський лідер вирішив не балотуватися на другий термін.

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Трамп описав Байдена як "найгіршого президента в історії нашої країни" у телефонній розмові через кілька хвилин після того, як чинний президент оголосив про свій вихід з президентських перегонів.

Згодом Трамп заявив, що Байден "безумовно непридатний для виконання обов’язків" президента.

Також Трамп вважає, що віцепрезидентку Камалу Гарріс буде легше перемогти на виборах, аніж Байдена.

Проте опитування CNN від 2 липня показувало, що при гіпотетичній зустрічі цих двох кандидатів були б такі результати: 47% за Трампа і 45% за Гарріс.

ЗМІ зауважувало: різниця між цими результатами є у межах похибки, а тобто очевидного лідера на виборах за такого сценарію немає.

Натомість у протистоянні Трампа з Байденом це ж опитування показувало 49% та 42% відповідно.

21 липня Байден повідомив, що не буде балотуватися на майбутніх виборах.

Американський лідер у зверненні до демократів запропонував висунути кандидатом на виборах віцепрезидентку Гарріс.

Це перший із 1968 року випадок, коли чинний президент США не йде на другий термін: востаннє так зробив Ліндон Джонсон, котрий, як і Байден, був демократом. Тодішній лідер не йшов на вибори через свій низький рейтинг, зокрема, викликаний непопулярною війною у В'єтнамі та протестами проти неї.

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