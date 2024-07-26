Пентагон переоценил военную помощь Украине на $2 млрд

Украине могут прислать дополнительно оружие на $2 млрд, чтобы покрыть сумму помощи, утвержденную Байденом, пишет Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото: Shawn Thew/EPA)

В Пентагоне обнаружили дополнительные бухгалтерские ошибки на $2 млрд в своих расчетах по боеприпасам, ракетам и другому оборудованию, предоставленному Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет правительства США.

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Министерство обороны США столкнулось с проблемами точной оценки предметов оборонного назначения, отправленных в Украину, из-за нечетких определений бухгалтерского учета, говорится в документе.

В 2023 году Пентагон заявил, что сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "обесцененной стоимости" для подсчета цены вооружения. Ошибка на $6,2 млрд создала возможность для отправки Киеву дополнительной помощи.

В результате обнаружения новых ошибок сумма неправильно оцененных материалов выросла до $8,2 млрд. В результате Украине могут отправить дополнительно оружия на $2 млрд, чтобы покрыть сумму помощи, утвержденную администрацией президента США Джо Байдена, пишет Reuters.

Управление государственной отчетности США отметило, что нечеткое определение стоимости в законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке привели к несоответствиям в отчетности о стоимости военной помощи. В отчете приведен пример, что 10 транспортных средств были оценены в $7 млн, в то время как сопроводительная документация свидетельствует, что они должны быть оценены в ноль, то есть по их остаточной стоимости.

Ведомство рекомендовало Конгрессу уточнить определение стоимости в контексте оборонных товаров в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений. Кроме того, Управление государственной отчетности предоставило ряд рекомендаций Пентагону по обновлению соответствующих инструкций.

18 мая 2023 года сообщалось, что бухгалтерия Пентагона переоценила военную помощь Украине ориентировочно на $3 млрд.

21 июня Пентагон сообщил, что переоценил оказанную Вооруженным Силам Украины военную помощь на $6,2 млрд. В ведомстве заявили, что обнаружившаяся в мае бухгалтерская ошибка оказалась более значительной, чем представляли ранее.

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