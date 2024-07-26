Пентагон переоценил военную помощь Украине на $2 млрд
В Пентагоне обнаружили дополнительные бухгалтерские ошибки на $2 млрд в своих расчетах по боеприпасам, ракетам и другому оборудованию, предоставленному Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет правительства США.
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Министерство обороны США столкнулось с проблемами точной оценки предметов оборонного назначения, отправленных в Украину, из-за нечетких определений бухгалтерского учета, говорится в документе.
В 2023 году Пентагон заявил, что сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "обесцененной стоимости" для подсчета цены вооружения. Ошибка на $6,2 млрд создала возможность для отправки Киеву дополнительной помощи.
В результате обнаружения новых ошибок сумма неправильно оцененных материалов выросла до $8,2 млрд. В результате Украине могут отправить дополнительно оружия на $2 млрд, чтобы покрыть сумму помощи, утвержденную администрацией президента США Джо Байдена, пишет Reuters.
Управление государственной отчетности США отметило, что нечеткое определение стоимости в законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке привели к несоответствиям в отчетности о стоимости военной помощи. В отчете приведен пример, что 10 транспортных средств были оценены в $7 млн, в то время как сопроводительная документация свидетельствует, что они должны быть оценены в ноль, то есть по их остаточной стоимости.
Ведомство рекомендовало Конгрессу уточнить определение стоимости в контексте оборонных товаров в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений. Кроме того, Управление государственной отчетности предоставило ряд рекомендаций Пентагону по обновлению соответствующих инструкций.
- 18 мая 2023 года сообщалось, что бухгалтерия Пентагона переоценила военную помощь Украине ориентировочно на $3 млрд.
- 21 июня Пентагон сообщил, что переоценил оказанную Вооруженным Силам Украины военную помощь на $6,2 млрд. В ведомстве заявили, что обнаружившаяся в мае бухгалтерская ошибка оказалась более значительной, чем представляли ранее.
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