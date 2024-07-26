Пентагон помилково переоцінив військову допомогу Україні на $8,2 млрд
У Пентагоні виявили додаткові бухгалтерські помилки на $2 млрд у своїх розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого обладнання, наданого Україні. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на звіт уряду Сполучених Штатів.
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Міністерство оборони США зіткнулося з проблемами точної оцінки предметів оборонного призначення, надісланих в Україну, через нечіткі визначення бухгалтерського обліку, йдеться у документі.
У 2023 році Пентагон заявив, що співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "знеціненої вартості" для підрахунку ціни озброєння. Помилка на $6,2 млрд створила можливість для відправлення Києву додаткової допомоги.
Унаслідок виявлення нових помилок сума неправильно оцінених матеріалів зросла до $8,2 млрд. У результаті Україні можуть надіслати додатково зброї на $2 млрд, щоб покрити суму допомоги, затверджену адміністрацією президента США Джо Байдена, пише Reuters.
Управління державної звітності США зазначило, що нечітке визначення вартості в законі про іноземну допомогу і відсутність конкретних вказівок щодо оцінки призвели до невідповідностей у звітності про вартість військової допомоги. У звіті наведено приклад, що 10 транспортних засобів були оцінені в $7 млн, тоді як супровідна документація свідчить, що вони мали бути оцінені в нуль, тобто за їхньою залишковою вартістю.
Відомство рекомендувало Конгресу уточнити визначення вартості в контексті оборонних товарів у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь. Крім того, Управління державної звітності надало низку рекомендацій Пентагону щодо оновлення відповідних інструкцій.
- 18 травня 2023 року повідомлялося, що бухгалтерія Пентагону переоцінила військову допомогу Україні орієнтовно на $3 млрд.
- 21 червня Пентагон повідомив, що переоцінив надану Збройним Силам України військову допомогу на $6,2 млрд. У відомстві заявили, що бухгалтерська помилка, яку виявили в травні, виявилася значнішою, ніж уявляли раніше.
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