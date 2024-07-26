Пентагон помилково переоцінив військову допомогу Україні на $8,2 млрд

Україні можуть надіслати додатково зброї на $2 млрд, щоб покрити суму допомоги, затверджену Байденом, пише Reuters

Очільник Пентагону Ллойд Остін (Фото: Shawn Thew / EPA)

У Пентагоні виявили додаткові бухгалтерські помилки на $2 млрд у своїх розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого обладнання, наданого Україні. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на звіт уряду Сполучених Штатів.

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Міністерство оборони США зіткнулося з проблемами точної оцінки предметів оборонного призначення, надісланих в Україну, через нечіткі визначення бухгалтерського обліку, йдеться у документі.

У 2023 році Пентагон заявив, що співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "знеціненої вартості" для підрахунку ціни озброєння. Помилка на $6,2 млрд створила можливість для відправлення Києву додаткової допомоги.

Унаслідок виявлення нових помилок сума неправильно оцінених матеріалів зросла до $8,2 млрд. У результаті Україні можуть надіслати додатково зброї на $2 млрд, щоб покрити суму допомоги, затверджену адміністрацією президента США Джо Байдена, пише Reuters.

Управління державної звітності США зазначило, що нечітке визначення вартості в законі про іноземну допомогу і відсутність конкретних вказівок щодо оцінки призвели до невідповідностей у звітності про вартість військової допомоги. У звіті наведено приклад, що 10 транспортних засобів були оцінені в $7 млн, тоді як супровідна документація свідчить, що вони мали бути оцінені в нуль, тобто за їхньою залишковою вартістю.

Відомство рекомендувало Конгресу уточнити визначення вартості в контексті оборонних товарів у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь. Крім того, Управління державної звітності надало низку рекомендацій Пентагону щодо оновлення відповідних інструкцій.

18 травня 2023 року повідомлялося, що бухгалтерія Пентагону переоцінила військову допомогу Україні орієнтовно на $3 млрд.

21 червня Пентагон повідомив, що переоцінив надану Збройним Силам України військову допомогу на $6,2 млрд. У відомстві заявили, що бухгалтерська помилка, яку виявили в травні, виявилася значнішою, ніж уявляли раніше.

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