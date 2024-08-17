Politico: Белый дом обсуждает идею отправки Украине ракет JASSM для усиления F-16

Минобороны США уже работает над тем, чтобы позволить Украине запускать американские ракеты с истребителей

Ракета JASSM (Фото: Милитарный)

Администрация президента США Джо Байдена "открыта" к идее отправки Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, которые усилят боевую мощь истребителей F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

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Как утверждают собеседники издания, Минобороны США уже работает над тем, чтобы разрешить Украине запускать американские ракеты с истребителей.

Politico отмечает, что решение Белого дома о возможной передаче Украине ракет "воздух-земля" совпало с успешным украинским наступлением на территории Курской области.

Администрация Байдена еще не приняла окончательного решения по передаче ракет, но сейчас работает над решением сложных вопросов, таких как проверка передачи технологий и адаптация украинских самолетов для запуска ракет соответствующего веса, рассказал источник.

Хотя некоторые члены Конгресса критикуют Белый дом за медлительность в оказании помощи Украине, Politico отмечает, что за последние 30 месяцев были одобрены поставки F-16, танков Abrams, крылатых ракет, систем ПВО Patriot и современных боевых машин пехоты, что значительно усилило украинскую армию.

Ракеты JASSM, разработанные компанией Lockheed Martin и используемые с начала 2000-х годов, применялись США в ограниченном количестве боевых действий и доступны только нескольким ближайшим союзникам, сообщает Politico.

4 августа 2024 года президент Зеленский официально сообщил о получении Украиной первых F-16. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что первые F-16, которые Украина получила от западных партнеров, – современная модификация с новейшей авионикой и радарами.

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