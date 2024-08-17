Politico: Білий дім обговорює ідею відправлення Україні ракет JASSM для підсилення F-16

Міноборони США вже працює над тим, щоб дозволити Україні запускати американські ракети з винищувачів

Ракета JASSM (Фото: Мілітарний)

Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" до ідеї відправлення Україні крилатих ракет великої дальності JASSM, які посилять бойову потужність винищувачів F-16. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних чиновників Білого дому.

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Як стверджують співрозмовники видання, Міноборони США вже працює над тим, щоб дозволити Україні запускати американські ракети з винищувачів.

Politico відзначає, що рішення Білого дому про можливе передання Україні ракет "повітря-земля" збіглося з успішним українським наступом на території Курської області.

Адміністрація Байдена ще не ухвалила остаточного рішення щодо передання ракет, але зараз працює над розв'язанням складних питань, таких як перевірка передання технологій та адаптація українських літаків для запуску ракет відповідної ваги, розповів співрозмовник.

Хоча деякі члени Конгресу критикують Білий дім за повільність у наданні допомоги Україні, Politico зазначає, що за останні 30 місяців було схвалено постачання F-16, танків Abrams, крилатих ракет, систем ППО Patriot і сучасних бойових машин піхоти, що значно посилило українську армію.

Ракети JASSM, які розроблені компанією Lockheed Martin і використовуються з початку 2000-х років, застосовувалися США в обмеженій кількості бойових дій і доступні лише кільком найближчим союзникам, повідомляє Politico.

4 серпня 2024 року президент Зеленський офіційно повідомив про отримання Україною перших F-16. Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що перші F-16, які Україна отримала від західних партнерів, – сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами.

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