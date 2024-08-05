Україна отримала сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою і радарами – нардеп

Єгор Чернєв з комітету нацбезпеки розказав, що Україна веде переговори про далекобійну зброю для нових винищувачів ЗСУ

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Перші винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, це сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами. Про це розказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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"Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали і далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США", – цитує Чернєва пресслужба парламенту.

За його словами, проблемою залишається підготовка пілотів для F-16 і технічного персоналу для обслуговування літаків. У світі не так багато баз для цього, тому Україна шукає можливості в різних країнах, щоб збільшити кількість спеціалістів.

4 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про отримання Україною перших F-16.

За даними The Economist, Україна отримала перші 10 винищувачів із 79, які зобов'язалися поставити Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Данія. Очікується, що до кінця цього року вони передадуть Україні ще 10 літаків, решту спрямують упродовж 2025 року кількома партіями.

Джо Байден погодив постачання уживаних F-16 наприкінці серпня минулого року, хоча зі своїх запасів США не нададуть жодного.

31 липня агенція Bloomberg першою повідомила, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16.

На той момент Україна офіційно не підтверджувала отримання F-16.

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