Зеленский обвинил Британию в замедлении помощи. Лондон ответил

Позиция правительства по использованию Украиной ракет Storm Shadow не изменилась, отметил спикер британского премьера

Флаг Великобритании (Иллюстративное фото: Neil Hall/EPA)

Британское правительство подтвердило неизменную поддержку Украины в отражении российской вооруженной агрессии. С соответствующим заявлением в комментарии газете The Guardian выступил спикер премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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Представитель Стармера сказал, что британская поддержка Украины остается непоколебимой, опровергая заявление президента Владимира Зеленского о том, что поддержка Киева Лондоном ослабевает.

"Премьер-министр остается абсолютно решительным в своей поддержке Украины. С точки зрения нашей поддержки, опять же, она непоколебима", – подчеркнул он.

В то же время представитель британского премьера добавил, что позиция правительства страны по использованию Украиной ракет Storm Shadow не изменилась.

В материале The Guardian говорится, что западные правительства пока отказываются разрешить использование ракет Storm Shadow на российской территории, опасаясь опасной эскалации конфликта. Ракеты могут пробивать надежно защищенные цели и имеют дальность 250 км.

18 августа Зеленский в вечернем видеообращении заявил о необходимости ускорить поставки помощи из уже объявленных пакетов. Особенно это касается США, Великобритании и Франции, добавил глава государства.

15 августа в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Лондона оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование Storm Shadow остаются.

17 августа The Times сообщило, что более месяца назад правительство Британии обратилось к США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия. Однако до сих пор не получило ответа, и этот вопрос фактически "застрял" в системе США.

19 августа The Telegraph писало, что Вашингтон не получал официальный запрос на то, чтобы Украина запускала ракеты Storm Shadow по России.

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