Зеленський звинуватив Британію в сповільненні допомоги. Лондон відповів

Прапор Великої Британії (Ілюстративне фото: Neil Hall/EPA)

Британський уряд підтвердив незмінну підтримку України у відбитті російської збройної агресії. З відповідною заявою у коментарі газеті The Guardian виступив речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

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Речник Стармера сказав, що британська підтримка України залишається непохитною, спростовуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що підтримка Києва Лондоном слабшає.

"Прем'єр-міністр залишається абсолютно рішучим у своїй підтримці України. З погляду нашої підтримки, знову ж таки, вона непохитна", – наголосив він.

Водночас речник британського прем’єра додав, що позиція уряду країни щодо використання Україною ракет Storm Shadow не змінилася.

У матеріалі The Guardian йдеться, що західні уряди поки що відмовляються дозволити використання ракет Storm Shadow на російській території, побоюючись небезпечної ескалації конфлікту. Ракети можуть пробивати надійно захищені цілі й мають дальність 250 км.

18 серпня Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив про необхідність пришвидшити постачання допомоги з уже оголошених пакетів. Особливо це стосується США, Великої Британії та Франції, додав глава держави.

15 серпня у британському Міноборони заявили, що Україна може використовувати отриману від Лондона зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання Storm Shadow залишаються.

17 серпня The Times повідомило, що понад місяць тому уряд Британії звернувся до США з проханням пом'якшити обмеження на використання Україною своєї далекобійної зброї. Однак досі не отримав відповіді, і це питання фактично "застрягло" у системі США.

19 серпня The Telegraph писало, що Вашингтон не отримував офіційного запиту на те, щоб Україна запускала ракети Storm Shadow по Росії.

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