"Україну треба перетворити на сталевого дикобраза". Фон дер Ляєн зробила перші заяви після саміту
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необхідно "терміново переозброїти Європу" та надати Україні "всебічні гарантії безпеки". Про це вона розповіла після саміту щодо безпеки та оборони у Лондоні, передає газета The Guardian.
За словами посадовиці, лідери провели "хорошу та відверту дискусію", обговорюючи, що необхідно зробити, аби поставити Україну у позицію сили.
Вона зазначила, що Україні потрібні "всебічні гарантії безпеки", які б підтримували її економічні та воєнні позиції.
Чиновниця заявила, що європейці повинні працювати над тим, щоб "по суті перетворити Україну на сталевого дикобраза, неперетравлюваного для потенційних загарбників".
Фон дер Ляєн заявила, що "ми повинні терміново переозброїти Європу", й повідомила, що Єврокомісія запропонує план із цього питання під час засідання Європейської ради 6 березня, оскільки "ми дійсно повинні значно активізуватися".
"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий проміжок часу. Це для безпеки Європейського союзу, і ми повинні, у геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, готуватися до найгіршого, а тому посилювати оборону", – заявила посадовиця.
Відповідаючи на запитання про її послання до США, посадовиця заявила, що Європа разом зі Штатами готова "захищати демократію та принцип верховенства закону, те, що ви не можете вторгатися і залякувати свого сусіда чи змінювати кордони силою".
У неділю, 2 березня, прем'єр Британії проводить саміт щодо оборони та безпеки, у якому беруть участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Cтармер повідомив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб сформувати й представити мирний план США.
Під час відкриття заходу Стармер повідомив, що Європа стикається з моментом для своєї безпеки, що випадає "раз на покоління".
Президент Литви після розмови з британським прем'єром заявив, що США та Україні слід повернутися за стіл переговорів разом з європейцями.