"Україну треба перетворити на сталевого дикобраза". Фон дер Ляєн зробила перші заяви після саміту

Посадовиця зазначила, що Європа "дійсно повинна значно активізуватися" у витратах на оборону

Урсула фон дер Ляєн на саміті в Лондоні (Фото: CHRISTOPHE ENA / EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необхідно "терміново переозброїти Європу" та надати Україні "всебічні гарантії безпеки". Про це вона розповіла після саміту щодо безпеки та оборони у Лондоні, передає газета The Guardian.

За словами посадовиці, лідери провели "хорошу та відверту дискусію", обговорюючи, що необхідно зробити, аби поставити Україну у позицію сили.

Вона зазначила, що Україні потрібні "всебічні гарантії безпеки", які б підтримували її економічні та воєнні позиції.

Чиновниця заявила, що європейці повинні працювати над тим, щоб "по суті перетворити Україну на сталевого дикобраза, неперетравлюваного для потенційних загарбників".

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Фон дер Ляєн заявила, що "ми повинні терміново переозброїти Європу", й повідомила, що Єврокомісія запропонує план із цього питання під час засідання Європейської ради 6 березня, оскільки "ми дійсно повинні значно активізуватися".

"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий проміжок часу. Це для безпеки Європейського союзу, і ми повинні, у геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, готуватися до найгіршого, а тому посилювати оборону", – заявила посадовиця.

Відповідаючи на запитання про її послання до США, посадовиця заявила, що Європа разом зі Штатами готова "захищати демократію та принцип верховенства закону, те, що ви не можете вторгатися і залякувати свого сусіда чи змінювати кордони силою".