Макрон: На саміті Євроради можуть бути ухвалені рішення по обороні на сотні мільярдів євро
На екстреному саміті Європейської Ради 6 березня може бути ухвалене рішення про "колосальне фінансування" оборони, що, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю газеті La Tribune.
"Мета цієї зустрічі – збільшити підтримку України та надати Європейській комісії мандат якнайшвидше розпочати масштабне та спільне фінансування, тому що на кону наша безпека", – розповів французький лідер.
Макрон упевнений, що 27 країн-членів ЄС будуть одностайними з цього питання.
Президент наголосив, що саміт є дуже важливим – йдеться про "колосальне фінансування", яке, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро.
Водночас він визнав, що на реалізацію такого проєкту знадобляться роки – тому у короткостроковій перспективі Європа повинна "зробити все, аби зберегти підтримку американців".
"Багато європейських країн побудували свою безпеку на трансатлантичних зв'язках [НАТО]. Нам потрібно повернутися до дуже старих європейських звичок. За чверть опівночі, але ми ще маємо перевагу. У нас все ще є засоби, щоб досягти успіху в цьому європейському стратегічному стрибку", – розповів Макрон.
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