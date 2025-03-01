Макрон: На саміті Євроради можуть бути ухвалені рішення по обороні на сотні мільярдів євро

Президент зауважив, що на реалізацію такого проєкту знадобляться роки – тому у короткостроковій перспективі Європі потрібно зберегти підтримку США

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

На екстреному саміті Європейської Ради 6 березня може бути ухвалене рішення про "колосальне фінансування" оборони, що, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю газеті La Tribune.

"Мета цієї зустрічі – збільшити підтримку України та надати Європейській комісії мандат якнайшвидше розпочати масштабне та спільне фінансування, тому що на кону наша безпека", – розповів французький лідер.

Макрон упевнений, що 27 країн-членів ЄС будуть одностайними з цього питання.

Президент наголосив, що саміт є дуже важливим – йдеться про "колосальне фінансування", яке, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро.

Водночас він визнав, що на реалізацію такого проєкту знадобляться роки – тому у короткостроковій перспективі Європа повинна "зробити все, аби зберегти підтримку американців".

"Багато європейських країн побудували свою безпеку на трансатлантичних зв'язках [НАТО]. Нам потрібно повернутися до дуже старих європейських звичок. За чверть опівночі, але ми ще маємо перевагу. У нас все ще є засоби, щоб досягти успіху в цьому європейському стратегічному стрибку", – розповів Макрон.

18 лютого 2025 року Politico повідомило, що члени ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро.

22 лютого видання заявило, що сума запланованої допомоги збільшилася до 20 млрд євро, оскільки США все більше демонструють відхід від підтримки Києва.

Газета Spiegel заявила, що через позицію Франції та Італії виникли труднощі з погодженням великого пакета допомоги Україні на рівні ЄС.