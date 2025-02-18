ЄС готує військову допомогу Україні на 6 млрд євро – Politico

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Країни-члени Європейського Союзу готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з Росією. Про це заявляє видання Politico з посиланням на трьох анонімних дипломатів ЄС.

За даними медіа, ця нова допомога, що має "містити все" (від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони), стане одним з найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення РФ до України.

Новий пакет можуть представити перед символічним візитом європейських комісарів до Києва 24 лютого, передає видання.

Двоє анонімних дипломатів заявили, що пакет на 6 млрд євро є відправною точкою, й ця допомога може збільшитися до 10 млрд чи більше, оскільки країни будуть вивчати свої запаси, аби зрозуміти, що вони можуть надіслати до України. Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС розглянуть пакет допомоги під час своєї чергової зустрічі у Брюсселі, яка має відбутися наступного тижня.

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Країни можуть вкластися як військовим компонентом, так і грошима, а їхній фінансовий внесок у пакет буде пропорційним до їхнього валового національного доходу, зазначив один з дипломатів.

"Великий пакет військової допомоги стане відчутним проявом рішучості ЄС підтримати Україну після того, як екстрена зустріч лідерів у Парижі в понеділок не принесла конкретних рішень. Євросоюз був відсторонений від переговорів між США та Росією щодо припинення війни, що викликало обурення в столицях ЄС, а також у Києві", – зауважує Politico.

Серед іншого, вважає медіа, цей пакет може посилити аргумент ЄС на користь включення блоку у мирні переговори.

Наразі невідомо, чи погодить ЄС цей пакет допомоги у цілому або його підтримає коаліція охочих країн. Один з дипломатів зазначив, що одностайне схвалення допомоги є малоймовірним, враховуючи протидію з боку Угорщини.