Макрон скликає екстрений саміт у Парижі щодо безпеки Європи та миру в Україні

За даними Reuters, у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія

Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент Франції Емманюель Макрон проведе у Парижі екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Le Figaro.

За словами Барро, 17 лютого Макрон планує зустріч з представниками "головних європейських країн" для обговорення питань "європейської безпеки".

Про підготовку цього саміту стало відомо 15 лютого від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. За його словами, президент Франції "вже запрошує європейських лідерів до Парижа".

"У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають розвідкою боєм: ви починаєте діяти та дивитеся, що відбувається, а потім змінюєте позицію. І ми [у Європі] маємо відповісти", – сказав Сікорський.

П'ятеро європейських дипломатів повідомили Reuters, що у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.

За їхніми словами, мета зустрічі – з'ясувати, яку негайну допомогу можна надати Україні, яку конкретну роль може відіграти Європа у наданні гарантій безпеки Києву, а також як зміцнити колективну безпеку Європи.

За даними The Guardian, на заході буде присутній британський прем'єр Кір Стармер. Після завершення саміту він планує обговорити його підсумки з американським президентом Дональдом Трампом.

Джерела у Великій Британії повідомили, що Макрон також запросив до Парижа генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.

13 лютого глави МЗС низки європейських держав виступили зі спільною заявою про необхідність участі у переговорах.

14 лютого за участь Європи у перемовинах виступив глава МЗС Китаю Ван Ї.