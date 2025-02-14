Глава МЗС Китаю пояснив, чому Європа має брати участь у переговорах щодо України

Відповідаючи на запитання, чи може КНР посилити тиск на РФ, скоротивши імпорт газу, Ван Ї сказав, що Пекін повинен ставити на перше місце інтереси народу

Ван Ї (Фото: Chris J. Ratcliffe/EPA)

Китай виступає за те, щоб Європа брала участь у переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, його слова наводить газета Financial Times.

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Міністр закордонних справ Китаю привітав переговори між США та Росією щодо врегулювання російсько-української війни, але сказав, що європейці також повинні бути залучені.

"Китай хотів би бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, особливо якщо США досягнуть порозуміння з Росією. Ця війна відбувається на європейській землі. Європа повинна відігравати важливу роль у цьому процесі", – наголосив Ван Ї.

Відповідаючи на запитання, чи може Китай посилити тиск на Росію, скоротивши імпорт газу, він сказав, що Пекін повинен ставити на перше місце інтереси свого народу.

"Якщо Китай не купує газ у Росії, то в якої ще країни він міг би купувати стільки газу? Ми повинні бути відповідальними за наших людей", – заявив міністр.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.

13 лютого WSJ писала, що Китай через посередників надсилав пропозиції Трампу про готовність провести його зустріч із Путіним.

Того самого дня глави МЗС низки європейських держав виступили зі спільною заявою про необхідність участі у переговорах.