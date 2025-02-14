Глава МЗС Китаю пояснив, чому Європа має брати участь у переговорах щодо України
Ван Ї (Фото: Chris J. Ratcliffe/EPA)

Китай виступає за те, щоб Європа брала участь у переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, його слова наводить газета Financial Times.

Міністр закордонних справ Китаю привітав переговори між США та Росією щодо врегулювання російсько-української війни, але сказав, що європейці також повинні бути залучені.

"Китай хотів би бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, особливо якщо США досягнуть порозуміння з Росією. Ця війна відбувається на європейській землі. Європа повинна відігравати важливу роль у цьому процесі", – наголосив Ван Ї.

Відповідаючи на запитання, чи може Китай посилити тиск на Росію, скоротивши імпорт газу, він сказав, що Пекін повинен ставити на перше місце інтереси свого народу.

"Якщо Китай не купує газ у Росії, то в якої ще країни він міг би купувати стільки газу? Ми повинні бути відповідальними за наших людей", – заявив міністр.

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