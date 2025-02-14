Пекін готовий співпрацювати зі всіма щодо миру в Україні – глава МЗС Китаю

Китай готовий співпрацювати з усіма сторонами, включно з ЄС, заявив Ван Ї

Ван Ї (Фото: ЕРА/CHRIS J. RATCLIFFE)

Китай готовий співпрацювати з усіма можливими сторонами для завершення російсько-української війни. Про це на пресконференції з британським колегою Девідом Лемі заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

За словами Ван, Китай підтримує "всі зусилля, спрямовані на організацію мирних переговорів, а також побудову збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки, щоб зрештою досягти довгострокового миру і стабільності в Європі".

"Китай готовий співпрацювати з усіма сторонами, включно з ЄС, щоб і надалі відігравати конструктивну роль у цьому питанні", – сказав він.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.